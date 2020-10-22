وكالة الرأي الفلسطينية 7 وفيات و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خانيونس يطلق "المنصة الإعلامية للمكتبات" وكالة الرأي الفلسطينية "أبو الريش" يشيد بتدخلات الطب النفسي في مواجهة جائحة كوفيد 19 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تطلق أسبوع المكتبات عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تستأنف عمل لجنة فحص المركبات المزيفة وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث كورونا" تُغلق 34 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات السلامة وكالة الرأي الفلسطينية نقل الأسير القواسمة لسجن "هداريم" بعد عزل دام 8 أشهر وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يجري 28 عملية "جراحة كسور معقدة" خلال جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم قرية العراقيب بالنقب للمرة 179 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تنفذ جولة تفقدية لمزرعة دواجن نموذجية (مغلقة)
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

مجمع ناصر الطبي يجري 28 عملية "جراحة كسور معقدة" خلال جائحة كورونا

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:32

محمود مطر جراحة
محمود مطر جراحة

خان يونس- الرأي

قال استشاري ورئيس قسم جراحات الكسور المعقدة بمجمع ناصر الطبي د. محمود مطر، إن قسمه أجرى نحو 28 عملية جراحية كبرى خلال جائحة انتشار فيروس كوفيد 19 في قطاع غزة.

وذكر د. مطر أن العمليات تم اجراؤها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي عممتها وزارة الصحة من حيث إجراء فحص مخبري لإثبات عدم اصابة المريض بالفيروس، وارتداء الملابس الواقية والكمامات لكل من الطواقم الطبية والمرضى.

وأشار د. مطر أن معظم العمليات التي تم اجراؤها كانت عمليات كبرى، بواقع 24 عملية جراحية معظمها لمصابين سابقاً بمسيرات العودة، إلى جانب 4 عمليات متوسطة جاءت استكمالاً لعمليات سابقة لمرضى مصابين.

وأشار د. مطر إلى أهمية مثل هذه العمليات والتي تم إجراءها بأيدي وخبرات فلسطينية، مبيناً أنها حققت نتائج مضاهية للنتائج العالمية، وأنها خففت عن المرضى المصاعب و التكلفة المادية الناتجة عن تحويلهم للعلاج في الخارج لتلقي العلاج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟