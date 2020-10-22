مجمع ناصر الطبي يجري 28 عملية "جراحة كسور معقدة" خلال جائحة كورونا

خان يونس- الرأي

قال استشاري ورئيس قسم جراحات الكسور المعقدة بمجمع ناصر الطبي د. محمود مطر، إن قسمه أجرى نحو 28 عملية جراحية كبرى خلال جائحة انتشار فيروس كوفيد 19 في قطاع غزة.

وذكر د. مطر أن العمليات تم اجراؤها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي عممتها وزارة الصحة من حيث إجراء فحص مخبري لإثبات عدم اصابة المريض بالفيروس، وارتداء الملابس الواقية والكمامات لكل من الطواقم الطبية والمرضى.

وأشار د. مطر أن معظم العمليات التي تم اجراؤها كانت عمليات كبرى، بواقع 24 عملية جراحية معظمها لمصابين سابقاً بمسيرات العودة، إلى جانب 4 عمليات متوسطة جاءت استكمالاً لعمليات سابقة لمرضى مصابين.

وأشار د. مطر إلى أهمية مثل هذه العمليات والتي تم إجراءها بأيدي وخبرات فلسطينية، مبيناً أنها حققت نتائج مضاهية للنتائج العالمية، وأنها خففت عن المرضى المصاعب و التكلفة المادية الناتجة عن تحويلهم للعلاج في الخارج لتلقي العلاج.