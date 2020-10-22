نقل الأسير القواسمة لسجن "هداريم" بعد عزل دام 8 أشهر

رام الله - الرأي

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأسير حاتم القواسمة من زنازين عزل سجن "جلبوع" إلى سجن "هداريم"، بعد عزل دام ثمانية أشهر.

وقال نادي الأسير، في بيان له، اليوم الخميس، إن إدارة سجون الاحتلال عزلت الأسير قواسمة انفراديا ورفيقه الأسير عمر خرواط منذ ثمانية أشهر، مؤكدا أنها ما زالت تواصل عزل خرواط في زنازين سجن "مجدو" في ظروف قاسية وصعبة.

يُشار إلى أن الأسير قواسمة معتقل منذ عام 2003، والأسير خرواط منذ 2002، حيث يقضيا حكما بالسّجن مدى الحياة.

يشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت منذ بداية العام الجاري، من عمليات العزل الانفرادي بحق الأسرى، واستهدفت مجموعة من أعضاء الهيئات التنظيمية.

وتُشكل سياسة العزل الانفرادي أبرز أدوات التنكيل والقمع، التي تستخدمها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى.