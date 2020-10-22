"أبو الريش" يشيد بتدخلات الطب النفسي في مواجهة جائحة كوفيد 19

غزة- الرأي

أشاد وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش، بتدخلات الطب النفسي ضمن جهود وزارة الصحة في مواجهة جائحة كوفيد 19 .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للادارة العامة للصحة النفسية ومستشفى الطب النفسي .

وقال د.أبو الريش أن خدمات الصحة النفسية في وزارة الصحة على درجة عالية من الأهمية والاهتمام الكبير من منطلق سعي الوزارة الى تعزيز الخدمة المقدمة كماً وكيفاً.

وأضاف ، أن الجميع تابع الجهد الذي قدمته كوادر الصحة النفسية خلال الجائحة من خلال ايصال الخدمة والعلاجات المناسبة عبر فرق التطبيب المنزلية ، وتقديم الاستشارات والمتابعات عبر خدمة ١٠٣ ، وتقديم خدمة الصحة النفسية عبر البوابات المختلفة ، اضافة الى استمرار الخدمات الأساسية.

وأشار د.أبوالريش أن وزارة الصحة تتابع الخطوات التي حققتها الادارة العامة للصحة النفسية باتجاه التدريب والتطوير وتعزيز العمل الاداري والفني بما ينعكس ايجابا على جودة الخدمة المقدمة .

واستعرض مدير عام الصحة النفسية د. يحيى خضر أبرز عناوين العمل بالادارة ومؤشرات الانجاز في مختلف الملفات والاحتياجات المختلفة ، مثمنا هذه الزيارة والتي تأتي في سياق تطوير مفردات العمل والجهود المبذولة .

وشارك في الزيارة الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت محيسن ، ومدير عام الرقابة الداخلية د.ماهر شامية ، و مدير عام الصيدلة د. منير البرش ، و مدير عام التمريض د. خليل شقفة ، ود.أشرف القدرة مدير وحدة العلاقات العامة والاعلام ، و مدير دائرة صيدلة المستشفيات د.علاء حلس .