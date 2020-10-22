تعليم شرق خانيونس يطلق "المنصة الإعلامية للمكتبات"

غزة- الرأي

أطلق قسم التقنيات التربوية بمديرية تعليم شرق خانيونس المنصة الإعلامية للمكتبات وذلك بالتزامن مع أسبوع المكتبات التي تنظمه وزارة التعليم لطلبتها عن بُعد في محافظات قطاع غزة.

والمنصة عبارة عن صفحة فيسبوك تفاعلية يشارك بها الطلبة من مختلف المراحل في مجال القراءة و القصائد والنقاش الفكري والثقافي والنشيد ، ويجري تطويرها عبر تطبيق toontastic الإلكتروني كما يتم العمل بها في مجال إنتاج قصص رقمية للأطفال.

وقالت رئيسة قسم التقنيات التربوية بتعليم شرق خانيونس أ.أسماء أبو موسى :" المنصة مكان تفاعلي يُظهر إبداعات الطلبة و تضم مكتبة رقمية و مسموعة وبها روابط لكوكبة متميزة من الكتب الإلكترونية تصل إلى ٣٠٠٠ عنوان بين القصة والرواية والكتاب.

وأشارت أبو موسى إلى أنه يتم التواصل بين المعلمين والطلبة عن بُعد للاستفادة من المنصة لافتة إلى وجود مشاركات من الضفة والقطاع.

وثمن مدير دائرة المكتبات أ. ماجد لولو هذه المبادرة مؤكداً أن أسبوع المكتبات شهد تفاعلاً كبيراً من الطلبة وأمناء المكتبات.

من جهته أوضح مدير عام التقنيات التربوية بالوزارة د. أحمد أبو ندى أن الوزارة ورغم جائحة كورونا اهتمت بتنفيذ خططها الرئيسية ومنها ما يتعلق بتثقيف الطلبة والوصول لهم في بيوتهم من خلال أنشطة مكتبية تنفذ عن بُعد.

ومن ضمن أنشطة المكتبات نفذت الوزارة أسبوع المكتبات بعنوان "مكتباتنا توحدنا وفلسطين تجمعنا" وخلال هذا الأسبوع لاحظنا الكثير من الإبداعات الطلابية والأفكار المميزة منها المنصة الإعلامية للمكتبات في مديرية شرق خانيونس التي تنشر المعرفة بين صفوف الطلبة.

