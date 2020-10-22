7 وفيات و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل 7 وفيات، و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات الضفة الغربية المحتلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، اليوم الخميس، إن حالات الوفاة موزعة كالتالي: (3 في محافظة رام الله والبيرة، 1 محافظة الخليل، 1 محافظة قلقيلية، 1 محافظة القدس، 1 محافظة بيت لحم).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (60)، محافظة نابلس (98)، محافظة بيت لحم (30)، محافظة قلقيلية (11)، محافظة رام الله والبيرة (68)، جنين (39)، أريحا والأغوار (24)، سلفيت (4)، طولكرم (24)، ضواحي القدس (24).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 482 حالة في المحافظات الشمالية (74 الخليل، 40 جنين، 11 قلقيلية، 38 نابلس، 10 طوباس، 9 سلفيت، 127 بيت لحم، 173 طولكرم).

وأشارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 34 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.