السياحة تتفقد المنشآت السياحية في شمال القطاع

غزة- الرأي

واصلت طواقم وزارة السياحة والاثار جولاتها التفقدية للمنشآت السياحية بعد قرار استئناف عملها بهدف ضبط الالتزام بقرارات الطوارئ وتطبيق اجراءات الوقاية والسلامة، حيث اجرت جولة جديدة امس الأربعاء شمال قطاع غزة .

وقالت الوزارة إن طاقمها اجرى برفقة مباحث السياحة والاثار، جوله تفتيش ومتابعة ميدانية لكافة المنشآت السياحية في شمال القطاع و التي سمح لها مؤخراً بفتح ابوبها امام المواطنين من مطاعم وشاليهات وكافيهات واستراحات شاطئية وغيرها ، وذلك للتأكد من التزامها بإجراءات الوقاية والسلامة مع التأكيد على الاغلاق الساعة الثامنة مساءً حسب تعليمات لجنة الطوارئ.

واوضحت الوزارة انها رصدت بعض التجاوزات لعدد من الكافيهات والاستراحات حيث تواجد بها مواطنين بعد الساعة الثامنة ، مع عدم اخذ اجراءات الوقاية السليمة ، حيث وجهت لهم تحذير شديد اللهجة ، مع الزامهم بالتوقيع على تعهدات بعدم تكرار الامر ، تحت طائلة المسئولية .

وأكدت أنها مستمرة في جولاتها التفقدية لكافة المنشآت السياحية في قطاع غزة للتأكد من التزامهما بتطبيق اجراءات الحماية والوقاية، وانها تعمل جنباً الى جنب مع باقى الوزارات الحكومية والمؤسسات الاخرى للحفاظ على سلامه ابناء شعبنا ومحاولة السيطرة على جائحه كورونا .

