الأسير زغير يواصل إضرابه لليوم الثالث بسجون الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

يواصل الأسير محمد أحمد زغير (33 عاماً) من الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ ثلاثة أيام رفضاً لاعتقاله الإداري داخل سجون الاحتلال.

وأوضح نادي الأسير اليوم الخميس، أن إدارة السجون نقلت الأسير زغير عقب إعلانه للإضراب، إلى زنازين سجن "النقب الصحراوي" حيث يقبع.

يُشار إلى أن الأسير زغير معتقل منذ الـ19 من نيسان/ أبريل 2020، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري وصدر بحقه أمرّي اعتقال إداري مدة كل واحد منهما أربعة أشهر.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير "زغير" ناشط حقوقي ضد الاستيطان، وأسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من ثلاث سنوات، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء.

يذكر أنه مع انضمام الأسير "زغير" إلى الإضراب، يرتفع عدد المضربين ضد سياسة الاعتقال، إلى اثنين، حيث يواصل الأسير ماهر الأخرس من جنين إضرابه عن الطعام منذ 88 يوماً في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي وسط ظروف صحية غاية في الخطورة، ويرفض الاحتلال حتى اليوم الإفراج عنه.