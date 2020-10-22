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الاقتصاد لـ"الرأي": انخفاض ملحوظ بمحاضر الضبط في غزة

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 05:04

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غزة – الرأي:

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، الخميس، أن الفترة الحالية تشهد انخفاضاً ملحوظاً في أعداد محاضر الضبط والإتلاف.

وبين مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة يعقوب الغندور أن ذلك الانخفاض يدل على التزام التجار ونجاعة الإجراءات المتخذة بحق المخالفين

وأشار "الغندور" في حديثه لإذاعة الرأي، إلى أنه تم تحرير 1800 محضر ضبط في محافظات قطاع غزة وإحالة 1184 تاجر إلى النيابة العامة منذ 25 أغسطس حتى أمس.

وذكر أنه كانت هناك مخالفات من بعض الصيدليات لرفعها أسعار الكمامات و"الجلفز"، حيث تم تحرير محاضر ضبط بحقها.

ولفت إلى أنه في الشهر الأول لجائحة "كورونا" تم تحرير 1200 محضر، فيما انخفض عدد المحاضر في الشهر التالي لــ 50 %.

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