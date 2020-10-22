الإيجاز الصحفي الحكومي حول "كورونا" 22 أكتوبر 2020

غزة- الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء الخميس، آخر التحديثات بشأن الحالة الوبائية الخاصة بفيروس "كورونا" وآليات مواجهته.

وجاءت التحديثات كالتالي:

تقرر إغلاق منطقة بيت حانون ومنطقة التركمان ومخيم البريج بشكل كامل من خارجها بما يشمل الموظفين والمدارس والمساجد.

فرض حظر التجوال الكامل على جزء من الشيخ رضوان بعد تسجيل 14 إصابة داخل أحد مشاغل الخياطة هناك.

سيتم نشر خارطة توضيحية لمنطقة حظر التجوال في الشيخ رضوان.

لدينا منظومة مبنية على عدد السكان والإصابات لاتخاذ الإجراءات المناسبة لكل منطقة حسب الخطورة.

التزام المواطنين في بعض المناطق ليس بالقدر الكافي مما يشكل خطورة وتحدٍ كبير في مواجهة انتشار الوباء.

هناك مناطق تشهد ثباتاً في درجة الخطورة وجرى ترميزها باللون الأحمر.

ذاهبون لتشديد الإجراءات في المناطق الحمراء.

نحاول أن تكون إجراءات في أضيق منطقة جغرافية حتى لا تؤثر على تلبية احتياجات المواطنين في المناطق الأخرى.

الجميع يجب أن يقف عند مسؤولياته من أجل الخروج من هذه المرحلة الحساسة بأقل الخسائر.

سيتم تحويل المخالفين لقرار الحجر المنزلي إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم.

نأمل من الأهالي أن يتعاملوا مع فرق التقصي الوبائي بكل شفافية وعدم إخفاء أي معلومات عنها.

لن نتردد في تشديد الإجراءات على أي منطقة تخالف تعليمات الوقاية، ونؤكد ضرورة التزام كبار السن للمنازل.

بيوت العزاء والأفراح والتجمعات العامة ساهمت في زيادة عدد الإصابات لذلك سنشدد الإجراءات بحق من يقيمها في كافة المناطق.