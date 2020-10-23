الطقس: أجواء حارة مع ارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الجمعة حاراً في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو هذه الليلة بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية وخلال ساعات الليل المتأخرة فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.