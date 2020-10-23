وكالة الرأي الفلسطينية وفاة 9 أفراد من عائلة واحدة بسبب مكرونه وكالة الرأي الفلسطينية أداة جديدة يمكنها تغيير تعبيرات الوجه فى الصور من خلال فوتوشوب وكالة الرأي الفلسطينية احذر من استخدام ميزة تتبع الموقع الجغرافى فى هاتفك الذكى وكالة الرأي الفلسطينية تحديث جديد لمتصفح كروم يوفر ميزة حجب الإشعارات المزعجة وكالة الرأي الفلسطينية كم عدد الخطوات المناسبة للمشى يوميًا لفقدان الوزن؟ وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على مضاعفات نقص اليود فى الجسم وفوائده الصحية وكالة الرأي الفلسطينية نظام الغذائى يؤدى إلى انخفاض ضغط الدم وكالة الرأي الفلسطينية يوفيتش مهاجم ريال مدريد مهدد بالسجن 6 أشهر وكالة الرأي الفلسطينية الأزمات تحيط بـ برشلونة وريال مدريد قبل الكلاسيكو الأول فى الموسم وكالة الرأي الفلسطينية هل ينهى الكلاسيكو مشوار زيدان مع ريال مدريد ؟
أخبار » الأسرة و المجتمع

الطقس: أجواء حارة مع ارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

23 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:54

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الجمعة حاراً في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو هذه الليلة بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية وخلال ساعات الليل المتأخرة فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟