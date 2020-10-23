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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2654) الجمعة 23/10/2020

أخبار فلسطينية﻿

مجلس الإفتاء الفلسطيني: الزيارات التطبيعية الإماراتية للأقصى لا تختلف عن اقتحامات الاحتلال والمستوطنين

506 إصابات جديدة و8 وفيات بين الفلسطينيين

الرجوب: بناء الشراكة خيار استراتيجي وطني والمصالحة تبدأ بإصدار مرسوم...

حماس: توجيه تهمة القتل "غير العمد" لقاتل الشهيد الحلاق اشتراك في الجريمة

أخبار إسرائيلية

مصادر إسرائيلية: الخرطوم وتل أبيب ستوقعان اتفاق تطبيع كامل للعلاقات

غانتس وإسبر يتفقان على ضمان تفوق إسرائيل وزيادة المساعدات الأميركية

ارتفاع الوفيات وتراجع انتشار الوباء... 28 وفاة و907 إصابات بكورونا في إسرائيل خلال 22 ساعة

مسؤول أمني إسرائيلي: السعودية ستنضم للتطبيع قريبًا

اخبار دولية

ممثلو دول أوروبية يرفضون التوسع الاستيطاني حول القدس الشرقية

وزير الخارجية الأمريكي يشيد بجهود السودان لتحسين العلاقة مع إسرائيل

قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية

فورين بوليسي": الأميركيون الفلسطينيون يريدون رحيل ترامب.. لكن

أخبار عربية

الإمارات تمول تطوير حواجز الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس عليها عمليات “الإعدام الميداني” في…

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على غزة

فلسطين.. كورونا يصيب عضوين باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

إسرائيل: رصد صاروخين أطلقا من قطاع غزة

تباين التقديرات في إسرائيل حول أفضل المرشحين في انتخابات الرئاسة الأمريكية … عمليا…

الشرق الأوسط

حرب لا تتوقف ضد أنفاق غزة

اتفاق مبدئي سوداني ـ إسرائيلي على تطبيع العلاقات ووقف الأعمال العدائية

506 إصابات جديدة و8 وفيات بين الفلسطينيين

مستوطنون يطالبون بطرد الأوقاف من الأقصى

الاهرام المصرية

مؤسسة فلسطينية تقاضي بريطانيا بسبب الانتداب ووعد بلفور

الشروق المصرية

جيروزاليم بوست: إطلاق صاروخين من غزة باتجاه جنوب إسرائيل

الفلسطينيون يقاضون بريطانيا بسبب الانتداب ووعد بلفور

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

الصليب الأحمر: الأسير المضرب "الأخرس" في حالة حرجة

القدس المحلية

إصابة الأحمد ومجدلاني بفيروس كورونا

مخطط لبناء 56 وحدة استيطانية في القدس

الأسير محمود السعدي يستأنف إضرابه عن الطعام احتجاجاً على تجديد اعتقاله الإداري

اقتحام مؤسسة إيلياء بالقدس وإغلاقها أسبوعاً

استنكار لقرار الاحتلال اعتبار "القطب الطلابي" تنظيماً إرهابياً

الحياة الجديدة

الحكم المحلي والتعاون الالماني تطلقان برنامج التوجيه الثاني

الرجوب وفتوح يطلعان ميلادينوف على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

اشتية: نسعى لتغيير مخرجات العملية التعليمية لتتلاءم مع متطلبات

"مؤسسة محمود عباس" توزع سماعات طبية على المواطنين في الضفة

الأيام

البنك الدولي: 8% انكماش متوقع للاقتصاد الفلسطيني في عام "صعب للغاية"

جيش الاحتلال يشنّ حملة هدم وإخطار واسعة ومستوطنون يمنعون قطف الزيتون

اتحاد المعلمين يعلن التحوّل إلى "التعليم عن بعد" احتجاجاً على عدم صرف...

تقرير إسرائيلي: قطر تقرر تمديد منحتها لقطاع غزة حتى نهاية 2021

العثور على جثة مواطن داخل محله في جنين

وكالة صفا

الخارجية: تسجيل أول حالة وفاة ب"كورونا" بصفوف جاليتنا في بولندا

بالصور وقفة في خان يونس للمطالبة بكشف مصير مفقودي سفينة 9/6

"دعم الصحفيين" تدين تجديد الاعتقال الاداري للصحفي مجاهد السعدي

"الديمقراطية": مد ولاية شركة "بيزك" الإسرائيلية للضفة يتطلب مواجهة شاملة

الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ 199 ويعتقل شابًا

فتح: لا ننتظر موافقة أحد لإنجاح المصالحة

وكالة الرأي الفلسطينية

التعليم في غزة تقرر عودة المدارس لصفوف من (7-11)

الاقتصاد لـ"الرأي": انخفاض ملحوظ بمحاضر الضبط في غزة

الأسير زغير يواصل إضرابه لليوم الثالث بسجون الاحتلال

الاحتلال يبعد فلسطينياً عن المسجد الأقصى لخمسة أشهر

الاحتلال ينقل 5 أسرى بعد عزل دام شهر في "نيتسان الرملة"

الاقتصاد تحرر 2583 محضر ضبط وإتلاف منذ انتشار كورونا بغزة

"أبو الريش" يشيد بتدخلات الطب النفسي في مواجهة جائحة

مباحث كورونا" تُغلق 34 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات السلامة



فلسطين اليوم

التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يدين سياسة الاعتقال

دول عربية تنتظر الانتخابات الأمريكية لحسم موقفها بشأن التطبيع مع

رئيس الوزراء: نسعى لمواكبة التسارع في تطورات سوق العمل ومكافحة

الزراعة تنفي ادعاءات حول متبقيات المبيدات الحشرية في بعض المنتجات

سما نيوز

التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يدين سياسة الاعتقال الإداري

إصابات بالاختناق بمواجهات شمال مدينة قلقيلية

اقتحام مؤسسة إيلياء بالقدس وإغلاقها أسبوعاً

صحة غزة: ثبات مستوى الخطورة ببعض المناطق يتطلب تشديد الإجراءات

عرب 48

القدس: الاحتلال يفرج عن أيمن السعو مدير مؤسسة "إيلياء

الجبهة الشعبية": الاحتلال يهدف لإيقاف النشاطات الطلابية الداعمة للقضية الفلسطينية

كورونا في الضفة والقدس وغزة: 8 وفيات و506 إصابات خلال 24 ساعة

وكالة وفا

الحكم المحلي والتعاون الالماني تطلقان برنامج ...

الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظم ...

مؤسسة محمود عباس" توزع سماعات طبية على الموا ...

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23 تشرين أول (أكتوبر)

2000م "باراك" يجري مباحثاتٍ بشأن تشكيل حكومة طوارئ مشتركة بين حزبي العمل و الليكود إثر تدهور الوضع الأمني في الكيان الصهيوني الناتج عن انتفاضة الأقصى .

1998م توقيع اتفاق " واي بلانتيشن" بعد تسعة أيام من المفاوضات الشاقة والمساومات الصعبة في مركز المؤتمرات في "واي بلانتيشن" وقع الرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي بيل كلنتون وبحضور العاهل الأردني الملك حسين اتفاقاً للسلام يفتح الطريق أمام تنفيذ استحقاقاً الاتفاقيات الانتقالية ويمهد الطريق لبدء مفاوضات الوضع النهائي.

1973م مجلس الأمن يصدر القرار 339 الذي يؤكد على القرار رقم 338 إن مجلس الأمن إذ يشير إلى قراره رقم 338(1973) الصادر في تشرين الأول أكتوبر 1973: ؤكد قراره بشأن التوقف الفوري عن جميع أنواع إطلاق النار وعن الأعمال العسكرية كافة، ويحث على عودة قوات الجانبين إلى المواقع التي كانت تحتلها لحظة سريان وقف إطلاق النار.

1946 م الملك عبد العزيز بن سعود (1880 – 1953) يحتج على تأييد الولايات المتحدة الأمريكية لقيام دولة يهودية على غالبية أرض فلسطين التي كانت خاضعة في حينه لسلطة الانتداب البريطانية.