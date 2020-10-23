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الاحتلال يعلن عزمه بيع أسلحة أمريكية لدول التطبيع

23 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:53

f35-nasil-bir-ucak
f35-nasil-bir-ucak

الداخل المحتل-الرأي:

أعلنت حكومة الاحتلال عزمها بيع أسلحة أمريكية للدول التي ستطبع علاقاتها مع الاحتلال.

وذكرت قناة كان العبرية، أن وزير جيش الاحتلال "بيني غانتس" أنهى زيارة الخاطفة إلى أمريكا، ناقش خلالها مع نظيره الأمريكي، التعويضات التي سيحصل عليها الاحتلال، مقابل بيع طائرات حربية أمريكية من طراز F35 لدولة الإمارات.

وكشف مصدر أمني للقناة "13" العبرية، أن اتفاقيات السلام بين الاحتلال والدول العربية تشمل بيع أسلحة أمريكية للدول التي ستوقع على تطبيع علاقاتها مع الاحتلال.

وزعمت مواقع عبرية أن "نتنياهو" سيعرض الأحد القادم، اتفاق السلام مع الامارات على الحكومة للمصادقة عليه، واتفاق إقامة علاقات مع البحرين، على الكنيست.

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