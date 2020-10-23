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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

النيابة العامة تحقق في 364 قضية متنوعة

23 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:00

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غزة-الرأي

حققت النيابة العامة في 364 قضية على مستوى محافظات غزة الخمس وذلك تحقيقا للامن والاستقرار المجتمعي في ظل جائحة كورونا .

وبينت النيابة خلال الموجز اليومي لعملها امس ان القضايا تنوعت بين 6 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي .
،358 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

في حين  لم يسجل  أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، أو  أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

كما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات عامده  إلى توقيف 85 متهم على مختلف القضايا المذكورة .
مؤكده استمرار  الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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