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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة

23 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:49

اعتقال ليلي
اعتقال ليلي

الضفة المحتلة-الرأي:

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، طالت شبان من مدن الضفة المحتلة. 

وذكرت مصادر محلية أن  قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين "محمد القربي"، و"خليل القربي"، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما وسط مدينة بيت لحم المحتلة.

وأفادت تلك المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيساوية واعتقلت كل من: يوسف بلال أبو الحمص، وسامي صلاح داري، ويزن عمران عبيد، ومعتصم حمزة عبيد، وناصر محمد أبو ريالة، من منازلهم، فيما اعتقلت الأسير المحرر الشاب أشرف ناصر طحاينة، ومحمد رشدي الجمل  عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما، وفي بلدة اليامون غربا اعتقلت المواطن أحمد أمين نواهضة بعد مداهمة منزله وتفتيشه في جنين المحتلة .

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