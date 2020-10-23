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الاحتلال يقرر تجديد الاعتقال الإداري للأسير الأخرس

23 تشرين أول / أكتوبر 2020 02:34

سجن الرملة
سجن الرملة

الداخل المحتل-الرأي:

قالت محامية الأسير "ماهر الاخرس" "أحلام حداد"، "إن سلطات الاحتلال قررت تجديد الاعتقال الاداري للاسير ماهر، ونقله الى مشفى سجن الرملة".

وأضافت، "إن مستشفى "كبلان" الاحتلالي قرٌر عدم إبقاء ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم 89 على التوالي ، تحت العلاج عندهم، بحجة أن ماهر يرفض العلاج ويرفض التعاون مع الطاقم الطبي، وأن كثرة الزوٌار له تعرٌض صحة باقي المرضى عندهم لخطر العدوى وانتقال الفيروسات" .

وقررت مخابرات الاحتلال والنيابة العسكرية ان تجدد الاعتقال الإداري (على ان ينتهي بـ26/11/2020) و ان تنقله الى مستشفى سجن الرملة.

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