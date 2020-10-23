وكالة الرأي الفلسطينية صحة رام الله: 4 وفيات و513 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية بحر يستنكر تحويل النائب "يوسف" للاعتقال الإداري وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقرر تجديد الاعتقال الإداري للأسير الأخرس وكالة الرأي الفلسطينية صحة الاحتلال تُسجل 28 وفاة و900 إصابة بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و96 إصابة جديدة.. ملخص التقرير اليومي لكورونا وكالة الرأي الفلسطينية فوز المعلمة أسماء مصطفى بمديرية الشمال بلقب المعلم العالمي للعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ89 وكالة الرأي الفلسطينية قاسم: القصف على غزة يهدف إلى كسر إرادة النضال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الاراضي تزيل تعديات سكنية وسياجات على أرض حكومية برفح
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مسؤول بجيش الاحتلال: التنظيمات بغزة تطور وسائل قتالية جديدة

23 تشرين أول / أكتوبر 2020 05:38

غزة - الرأي

قال مسؤول كبير في فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن "التنظيمات المسلحة في قطاع غزة تستثمر جهودها لتطور نفسها على الجانب البحري". على حد زعمه.
 
ونقلت القناة 12 العبرية عن المسؤول قوله "حماس تحاول زيادة قوتها البحرية، وهناك استثمار جاد في الكوماندوز، وأذكر أننا كشفنا محاولات تهريب لمعدات غوص متطورة، بالنسبة لهم ستكون هذه طريقة أخرى وكأنها نفق تحت البحر لاختراق الحدود".
 
وتابع المسؤول الإسرائيلي "حتى لو قلنا أننا أزلنا عقبة الأنفاق الحدودية، إلا أن التنظيمات ستستمر في استخدامها داخل القطاع، مثلا عندما يدخل الجيش غزة فإن القوات ستجد نفسها تقاتل في منطقة مليئة بالعوائق تحت الأرض، سوف يستخدمون الأنفاق لمفاجأتنا والتحرك ونقل الأسلحة وغيرها".
 
وبحسب المسؤول فرقة غزة، "أيضا في قطاع غزة يستثمرون في تطوير الصواريخ المضادة للطائرات، بالنسبة لحماس فإن إسقاط طائرة أو مروحية إسرائيلية سيكون إنجازا كبيرا، كما أنه في السنوات الأخيرة أفاد طيارو سلاح الجو عن محاولات إطلاق صواريخ محمولة على الكتف لكن حتى الآن فشلت جميع عمليات الإطلاق هذه، ومع ذلك يقدر الجيش أن حماس ستحاول تهريب أنظمة دفاع جوي أكثر تطوراً إلى قطاع غزة".

نقلا عن موقع عكا

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟