وكالة الرأي الفلسطينية مسؤول بجيش الاحتلال: التنظيمات بغزة تطور وسائل قتالية جديدة وكالة الرأي الفلسطينية مؤسس "القسام" في الضفة: المقاومة تمتلك أوراقاً قوية لتحرير الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية معاريف: إسرائيل غيرت من سياستها للتوصل لتفاهمات مع غزة وكالة الرأي الفلسطينية صحة رام الله: 4 وفيات و513 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية بحر يستنكر تحويل النائب "يوسف" للاعتقال الإداري وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقرر تجديد الاعتقال الإداري للأسير الأخرس وكالة الرأي الفلسطينية صحة الاحتلال تُسجل 28 وفاة و900 إصابة بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و96 إصابة جديدة.. ملخص التقرير اليومي لكورونا وكالة الرأي الفلسطينية فوز المعلمة أسماء مصطفى بمديرية الشمال بلقب المعلم العالمي للعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ89
أخبار » الأخبار العبرية

نتنياهو: الاتفاق مع السودان اختراق دراماتيكي

23 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:59

فلسطين المحتلة - الرأي

 قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، إن الإعلان عن تطبيع العلاقات مع السودان بمثابة اختراق دراماتيكي للسلام.

وأشار نتنياهو في بيان له، إلى إن هناك العديد من الدول العربية الأخرى ستنضم إلى دائرة السلام، معتبرًا هذا بمثابة تحول هائل.

وأضاف "الخرطوم اليوم تقول نعم للسلام مع إسرائيل، نعم للاعتراف بإسرائيل، هذه حقبة جديدة، يلها من إثارة".

ولفت نتنياهو إلى بيان مؤتمر الخرطوم عام 1967 بمعارضة أي سلام أو تفاوض مع إسرائيل، مقدمًا شكره لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، والرئيس الأميركي دونالد ترامب وطاقمه على هذا التحول الجديد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟