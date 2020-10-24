فوائد أوراق الجوافة الصحية

الجوافة من الفواكه التي تحمل الكثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، يستخدم الناس شاي أوراق الجوافة كعلاج للإسهال في العديد من البلدان ، بما في ذلك الهند والصين وفي بلدان أخرى ، مثل المكسيك ، استخدم الناس تقليديًا لب الفاكهة لعلاج الجروح، قد تساعد فاكهة الجوافة في علاج مجموعة من الحالات ، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2، ووفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday قد يساعد شاي أوراق الجوافة في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم وتحسين الأعراض لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

وتشمل فوائد الجوافة الصحية أيضا المساعده في علاج تشنجات الحيض، فقد يؤدي تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على مستخلص أوراق الجوافة إلى تقليل تقلصات الدورة الشهرية.

كما يعتبر شاي أوراق الجوافة علاجًا تقليديًا للإسهال في أجزاء كثيرة من العالم، فتشير الأدلة من الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن مستخلص الأوراق قد يكون لديه القدرة على علاج الإسهال المعدي.

ويعد شرب شاي أوراق الجوافة طريقة سهلة للاستمتاع بالفوائد الصحية للفاكهة، قد يساعد شرب شاي أوراق الجوافة الناس على محاربة الأنفلونزا، حيث أظهر شاي أوراق الجوافة نتائج واعدة كعامل مضاد للفيروسات لعلاج الأنفلونزا وجد الباحثون أن الشاي يثبط نمو الفيروس المسبب للأنفلونزا، وقد ينتج التأثير المضاد للفيروسات للشاي عن مركبات الفلافانول الموجودة في الورقة ، والتي تعد من مضادات الأكسدة الطبيعية.

ويساعد تناول أوراق الجوافة في خفض ضغط الدم المرتفع قد يكون هذا التأثير بسبب الخصائص المضادة للأكسدة في مستخلص الأوراق، قد تخفض مضادات الأكسدة ضغط الدم عن طريق المساعدة في توسيع الأوعية الدموية.

وتشير بعض الأبحاث التي أجريت على الحيوانات إلى أن مستخلص أوراق الجوافة قد يفيد الأشخاص المصابين بهشاشة العظام، حيث جدت دراسة أن استهلاك المستخلص يحمي من تدمير الغضاريف في الفئران المصابة بالتهاب المفاصل الناجم عن التهاب المفاصل.

فوائد تناول ورق الجوافة على صحة الجسم



1: تحتوى أوراق الجوافة على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص المضادة للبكتيريا التي تساعد على منع الميكروبات في الأمعاء والحفاظ على صحة الجهاز الهضمى من الالتهابات والبكتيريا.

2:تناول ورق الجوافة يقلل من خطر الاصابة بمرض السكر، ويحافظ على صحة الجسم ويحميه من الجلطات والغيبوبة.

3:يحتوى ورق الجوافة على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الفيروسات والعدوى، كما انه يعمل على الوقاية من الامراض السرطانية المختلفة، حيث يحتوى على نسبة عالية من اللايكوبين المضاد للأكسدة.

4:يساعد على شفاء نزلات البرد والوقاية من أمراض الجهاز التنفسى والتهاب الشعب الهوائية، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سى، لذلك ينصح دائما عند الاصابة بنزلات البرد بتناولة مشروب ورق الجوافة الدافئ.

5: يعتبر ورق الجوافة من من الطرق الطبيعية التى تعمل على تهدئة اللثة والوقاية من التهابات الفم وألم الاسنان.