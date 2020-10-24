5 طرق للوقاية من الأمراض المعدية

تقتل الأمراض المعدية الكثيرين كل عام فى جميع أنحاء العالم، وبقدر ما يشعر الناس بالقلق من الانتشار المحتمل لمرض فيروس كورونا، يجب توخى الحذر واليقظة بنفس القدر بشأن إمكانية انتشار الأمراض المعدية الأخرى، حيث تحدث الأمراض المعدية بسبب الكائنات الحية مثل الفيروسات أو البكتيريا أو الفطريات أو الطفيليات.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS يمكن أن تنتقل هذه الأمراض بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى آخر، يمكن أن تنتقل بعض الأمراض المعدية عن طريق الحشرات أو الحيوانات الأخرى، يمكن الوقاية من العديد من الأمراض المعدية الشائعة ، بما فى ذلك الحصبة وجدري الماء والتهاب الكبد والدفتيريا والأنفلونزا من خلال التطعيم يمكن أن يساعد تبني العادات الصحية أيضًا في حمايتك من معظم الأمراض.

كيف تحمى نفسك من الأمراض المعدية

النظافة الجيدة

تأكد من غسل يديك جيدًا بانتظام، خاصة بعد استخدام الحمام، قبل وبعد وجبات الطعام، بعد نفث أنفك أو السعال أو العطس.

ارتدِ قناعًا، خاصةً عندما يكون التباعد الجسدى غير ممكن.

تأكد من تغطية فمك وأنفك بمنديل عند العطس أو السعال، ثم تخلص منه إذا لم يكن لديك منديل ورقيا، فمن المستحسن أن تسعل أو تعطس فى مرفقك بدلاً من يديك.

تجنب مشاركة الأطباق أو أوانى الأكل أو الأكواب.

اتبع إجراءات سلامة الغذاء لتجنب الإصابة

على الرغم من أن معظم حالات العدوى التى تنقلها الأغذية ليست مميتة، فمن المحتمل أن يؤدى بعضها إلى حالات طبية خطيرة مثل الفشل الكلوى والتهاب السحايا لذلك، يُنصح بإعداد الطعام وتخزينه بأمان وتجنب مسببات الأمراض التي تنقلها الأغذية في منزلك يجب شطف اللحوم والدواجن والأسماك والفواكه والخضراوات تحت الماء الجاري قبل طهيها أو تقديمها اغسل يديك أيضًا بالماء والصابون قبل وبعد التعامل مع اللحوم النيئة.

لا تقلل من أهمية التطعيمات

لا ينبغى لأحد أن يقلل من أهمية التطعيم يمكن منع العديد من الإصابات المميتة عن طريق التطعيم.

تحسين نظامك الغذائى

يضمن النظام الغذائى الصحى مناعة جيدة، لذلك تأكد من أنك تتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا وتناول المكملات الغذائية على النحو الذي يحدده طبيبك يمكنك دمج الفطر والطماطم والفلفل والخضروات الخضراء مثل البروكلي والسبانخ لأنها تساعد في بناء مرونة الجسم ضد الالتهابات بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول البروبيوتيك مثل الزبادي والأطعمة المخمرة هي أيضًا مصادر ممتازة لتجديد تكوين بكتيريا الأمعاء، وهو أمر بالغ الأهمية لامتصاص الجسم.