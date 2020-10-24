سيدة بريطانية تكتشف وجود جنين فى بطنها يوم الولادة

تعرضت سيدة بريطانية تبلغ من العمر 23 عاما لموقف مفاجئ غير حياتها رأسا على عقب عندما ذهبت إلى المستشفى لشعورها بآلام شديدة في بطنها ظنت أنها بسبب اضطرابات الدورة الشهرية، إلا أنها فوجئت بوجود جنين في رحمها وتأخر ميعاد ولادته أسبوعا بأكمله.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ذهبت امرأة ، 23 عامًا ، إلى المستشفى وهي تعاني من آلام الدورة الشهرية ، فذهلت عندنا اكتشفت أنها في حالة مخاض وتأخرت عن الموعد لمدة أسبوع على الرغم من عدم وجود أعراض حمل، فلم تعانِ هولي هنتون من أي أعراض أثناء الحمل، ولكنها فوجئت بتقلصات أقوى من المعتاد أثناء تواجدها في مكان عملها، تم نقلها إلى المستشفى وقيل لها إنها حامل وتلد في الأسبوع 41، ووضعت طفل يدعى ثيو ويزن أكثر من 3 كيلو ونصف.

وقالت المرأة البريطانيه تعليقا على حالتها: " كنت أعانى من عدم انتظام الدورة الشهرية، ولم يكن هناك شيء غير عادي يحدث، كنت ازداد وزني قليلاً لكن ذلك كان بعد عيد الميلاد مباشرة ولم اشعر بأى اعراض تدل على أن هناك طفل في بطنى"، وأضافت" عندما أخبروني أنني حامل في الأسبوع 41 ، أصبت بالصدمة".