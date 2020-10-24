قريبا يمكنك تأمين محادثاتك على واتس آب بأندرويد ببصمة الوجه

يوفر واتس آب بالفعل مزايا أمان للمستخدمين تسمح بقفل التطبيق باستخدام طرق مختلفة، ويتضمن أسهل شكل من أشكال الحماية مستشعر بصمات الأصابع، ولكن هناك آخر سهل الاستخدام، ولكنه غير متاح لمستخدمى واتس آب وهو فتح التطبيق باستخدام الوجه، لكن يبدو أن واتس آب يدرك أن هناك هواتف لا تحتوى على مستشعر بصمات الأصابع، لذلك يتعين على المالكين الاعتماد على طرق أخرى لحماية محادثات واتس آب الخاصة بهم.

وإذا كان هاتفك يدعم ميزة إلغاء تأمين الوجه، فستتمكن قريبًا من استخدامه مع واتس آب، إذ كشف موقع WaBetaInfo أنه تم تقديم تحديث واتس آب جديد من خلال برنامج Google Play beta ، والذى يضيف ميزتين مهمتين، الأولى هى القدرة على الانضمام إلى مكالمة جماعية حتى بعد أن فاتتك الدعوة الأولية.

الميزة الرئيسية الثانية التى نتوقع أن يصدرها واتس آب قريبًا هى دعم إلغاء تأمين الوجه، إذ تمت إضافة قائمة "قفل المقاييس الحيوية" الجديدة فى الإصدار التجريبى الجديد من واتس آب، والتى ستحل محل قائمة "Fingerprint lock" الحالية.

وسيسمح واتس آب للمستخدمين بالمصادقة باستخدام بصمة الإصبع أو الوجه أو أى معرفات فريدة أخرى لفتح التطبيق، إذ تم رصد ميزات الأمان الجديدة فى إصدار Android من واتس آب، على الرغم من عدم وجود معلومات متى ستكون متاحة للجميع.

جدير بالذكر سيتيح واتس آب قريبا لمستخدميه إمكانية إجراء وتلقي المكالمات من خلال تطبيقه على أجهزة الكمبيوتر الشخصية أيضاً، فعندما يتصل بك أحد وانت تستخدم تطبيق واتس اب على الكمبيوتر فستظهر شاشة صغيرة مع أزرار التحكم بالمكالمة كالقبول والرفض مع اسم المتصل وصورته الشخصية.