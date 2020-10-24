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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

الآن يمكنك إلغاء تنبيهات المحادثات على واتس آب للأبد.

24 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:19

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أطلق تطبيق واتس آب أخيرًا ميزة كتم الإشعارات بشكل دائم للدردشة، إذ أعلنت الشركة عن دعم الدردشة "الصامتة دائمًا" عبر حسابها الرسمى على تويتر، إذ كان الحد الأقصى سنة واحدة فقط لكتم إشعارات الدردشة، لذا حل خيار كتم الصوت "دائمًا" محل خيار "عام واحد" الذى كان يظهر فى السابق.

وأصبح بإمكان مستخدمى واتس آب الاختيار بين ثلاثة إطارات زمنية لتجاهل إشعارات الدردشة، وهى 8 ساعات وأسبوع واحد ودائمًا، كما أن ميزة كتم صوت الإشعارات فى الوضع الدائم مدعومة فى كل من المحادثات الفردية والجماعية، كما تم طرحها أيضا لكل من مستخدمى Android و iPhone.

فإذا كانت هناك دردشة معينة تريد تجاهلها إلى الأبد، فإليك ما يجب القيام به:

افتح واتس آب.
 افتح الدردشة التى تريد كتم صوتها.
بشكل دائم انتقل إلى الخيارات.  
اضغط على Mute  .
 اختر دائمًا always.

جدير بالذكر أن شركة واتس آب تختبر إمكانية إجراء وتلقي المكالمات من خلال تطبيقها على أجهزة الكمبيوتر الشخصية أيضاً، فعندما يتصل بك أحد وانت تستخدم تطبيق واتس اب على الكمبيوتر فستظهر شاشة صغيرة مع أزرار التحكم بالمكالمة كالقبول والرفض مع اسم المتصل وصورته الشخصية.

ومن المرجح أن يتم طرح دعم المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو "فى الأسابيع القليلة المقبلة"، ويدعى التقرير أيضًا أن الاتصال بالدعم لن يقتصر على المكالمات الفردية ولكن سيتم توسيعه ليشمل المكالمات الجماعية أيضًا.
 

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