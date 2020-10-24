التشريعي : اتفاق التطبيع خيانه وتهديد لهوية السودان ومستقبل الأمة

غزة-الرأي

عبر المجلس التشريعي الفلسطيني على لسان رئيسه بالإنابة د. أحمد بحر،عن خيبة أمله من الإعلان عن اتفاق التطبيع الجديد بين السودان والاحتلال الغاصب،مشددا على أن الاتفاق يعتبر انزلاق خطير في الثقافة والفكر العربية وهدية مجانية للاحتلال،واصفاً الاتفاق بأنه يأتي في إطار تقديم الدعم لترامب بهدف النجاح في الانتخابات الأمريكية القادمة وذلك على حساب قضيتنا الأمر الذي يرفضه كل الشرفاء وأحرار العالم.

وبين بحر في تصريحه،على أن الاتفاق بمثابة خيانة كبرى لقناعات وثوابت وثقافات الشعوب العربية والإسلامية، بقوله :" ما كان لبلد اللاءات الثلاث أن يسقط بهذا الشكل المدوي ولا أن يهرع صوب الاحتلال والتطبيع معه".

وأشار إلى أن الاتفاق يشكل تهديد لهوية الأمة ومستقبل السودان الشقيق،داعياً الشعب السوداني الشقيق لأوسع حملة اعتراض شعبي على الاتفاق بهدف اسقاطه واجبار السلطات الحاكمة في البلاد على التخلي عن التطبيع والانحياز لصالح قضايا الامة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية المركزية وهي فلسطين.

الجدير ذكره ،أن الرئيس الأمريكي ترامب،كان قد أعلن اليوم التوصل لما وصفه بالاتفاق بين إسرائيل والسودان على صنع السلام والبدء بعلاقات دبلوماسية كاملة واعداً بانضمام خمس دول عربية على الأقل على حد وصفه لاتفاقيات التطبيع مع الاحتلال.

