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156 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

24 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:43

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية. 

ونشرت الوزارة موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة لليوم السبت.

إجراء 2187 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

 تسجيل ( 156 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

تعافي 77 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وفاة المواطنة حليمة حسن ابو الخير 70 عام في العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي وهي تعاني من امراض الضغط والسكر والقلب

إجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 5331 اصابة منها/

حالات نشطة حاليا 2015 حالة
 متعافين 3285 حالة
وفيات 31

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