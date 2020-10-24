رؤساء بلديات خان يونس يبحثون تداعيات مواجهة كورونا وتأمين الخدمات

غزة-الرأي

عقد تجمع رؤساء بلديات محافظة خان يونس اجتماعًا موسعًا لمناقشة تداعيات مواجهة جائحة كورونا وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة وتدهور الوضع الإقتصادي وشح الإمكانيات والموارد وتأثيراتها السلبية على مفاصل الخدمات التي تأثرت بفعل فايروس كورونا المُستجد، بمقر بلدية خان يونس وذلك بحضور رئيسها م. علاء الدين البطة، ورئيس بلدية القرارة م. أحمد شعت، ورئيس بلدية بني سهيلا م. حمدان أبو رضوان، ورئيس بلدية عبسان الكبيرة د.أنور أبو ظريفة، ورئيس بلدية عبسان الجديدة أ.ياسر أبو عنزة، ورئيس بلدية خزاعة أ.شحدة أبو روك، ورئيس بلدية الفخاري م. سليم العمور.

بدوره، أكد م. البطة على ضرورة استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة وتحسين واقع الطرق بالقدر المطلوب، بالإضافة إلى إتباع الاجراءات المطلوبة لمواجهة الوباء وحماية المجتمع، إلى جانب تفعيل خطط الطوارىء لضمان استمرارية الخدمة التي يتلقاها ما يزيد عن نصف مليون نسمة ضمن نفوذ المحافظة.

وتطرق م. البطة إلى بعض التحديات والمعيقات التي عرقلت وصول الخدمة لبعض المواطنين في بلديات المحافظة منذ الإعلان عن تفشي الفايروس بالمجتمع، مؤكدًا على أن البلديات واجهت التحديات بإصرار وعزيمة وتعاون مشترك من أجل تأمين احتياجات المواطنين والتخفيف من تداعيات الظروف الصحية القاهرة.

وأكد على أهمية تشغيل محطة خان يونس المركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي لتستفيد منها البلديات السبع وفق النظام المعول به مما سيساعد على تحسين الظروف الصحية والبيئية وحماية السكان من المخاطر المحدقة في حال عدم تصريف المياه العادمة بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى أن بلدية خان يونس على استعداد تام من أجل زيادة وتيرة التعاون لخدمة كافة المواطنين.