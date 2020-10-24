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الصحة: ما نراه من قلة التزام بإجراءات الوقاية غير محمود

24 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:48

الكمامة
الكمامة

غزة - الرأي

قال مدحت عباس مستشار وزير الصحة لشئون التعاون الدولي إن "ما نراه في الشارع الفلسطيني أمر غير محمود، ونسبة الالتزام غير مرئية، والازدحام في كل الأماكن في أرجاء القطاع".

وأضاف خلال حديث لإذاعة الرأي اليوم السبت: من الصعب أن يستمر التعليم عن بعد في ظل انقطاع الكهرباء، لذلك لا كان لابد من عودة الطلاب للمدارس مع أخذ درجات الوقاية والسلامة
.
وتابع عباس: كل شخص الآن هو مسئول عن حماية نفسه وأهل بيته، ويجب على كل أبوين أن يجلسا مع أبنائهما قبل الذهاب للمدرسة غدًا الأحد، وتوجيههم بشكل جيد، حتى لا يعدي أحدًا ولا ينقل العدوى للبيت.

وأكمل: بالنسبة للمؤسسات نحن عممنا على كل المؤسسات بضرورة وجود المعقمات ولافتات إرشادية وتوعوية.

وطالب عباس للمواطنين في المناطق الحمراء، بضرورة الالتزام في البيت، فليس من المنطق أن تكون المنطقة مغلقة من الخارج، والناس في الداخل يخرجون ويتخالطون فيما بينهم.

وحذر من أنه ما لم يعاقب المخالفون لارتداء الكمامة في الشارع لن يكون هناك التزام على الإطلاق، لذلك أطالب الشرطة الفلسطينية بإيقاف السيارات وكذلك المشاة، وهذا إن حصل سترتفع نسبة الالتزام في الشارع الغزي.

 
 

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