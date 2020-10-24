الصحة: 4 وفيات و410 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة في رام الله مي الكيلة تسجيل 4 وفيات و410 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و382 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأوضحت أنه تم تسجيل 3 وفيات في الضفة الغربية (مواطنة 86 عاما من برقا بمحافظة رام الله والبيرة، ومواطن 71 عاما من حوسان بمحافظة بيت لحم، ومواطن 59 من الزاوية بمحافظة سلفيت)، إضافة إلى مواطنة 70 عاما من غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، سجلت 305 حالات في المحافظات الشمالية (69 الخليل، 22 جنين، 41 قلقيلية، 26 نابلس، 7 سلفيت، 25 طولكرم، 115 بيت لحم)، إضافة إلى 77 حالة تعاف في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (22)، محافظة نابلس (71)، محافظة بيت لحم (42)، محافظة قلقيلية (13)، محافظة رام الله والبيرة (32)، جنين (19)، أريحا والأغوار (5)، سلفيت (12)، طولكرم (26)، طوباس (4)، قطاع غزة (156)، ضواحي القدس (8).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 36 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يشار إلى أنه بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8-24 ساعة من إجراء الفحص.