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القدرة: يجب تلقي التطعيم الخاص بالانفلونزا قبيل الشتاء

24 تشرين أول / أكتوبر 2020 02:40

غزة - الرأي

قال الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة إن الارتفاع في عدد الإصابات داخل المجتمع ناتج عن حالة من الاستهتار في إجراءات السلامة والوقاية من فايروس كورونا.

وأوضح خلال حديث لإذاعة الرأي اليوم السبت أن وزارة الصحة تواصل جهودها على مدار الساعة لمتابعة المخالطين وتتبعهم لحصر الوباء.

وأضاف: وزارة الصحة وضعت خطة خلال المرحلة القادمة، وتحديدًا في فصل الشتاء، للتعامل مع أزمة فيروس كورونا داخل المجتمع.

وشدد القدرة على ضرورة أخذ التطعيم الخاص بالأنفلونزا الموسمية وهو متوفر حالياً لدى الصيدليات، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على توفيره خلال الفترة المقبلة في مراكز الرعاية الأولية.

ونوه القدرة إلى أن المختبر المركزي يواجه صعوبة بتوفير المسحات المخبرية لفحص فايروس كرونا، وتم استنزاف الكثير منها خلال الفترة الماضية.

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