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حريق كبير في أحراش وادي القف غرب الخليل المحتلة

24 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:20

حريق
حريق

الضفة المحتلة-الرأي:

نشب حريق كبير، اليوم السبت، في أحراش منطقة وادي القف إلى الشمال الغربي من مدينة الخليل المحتلة.

وقال مدير الدفاع المدني بالخليل "يزن عمر"، إن طواقم الدفاع عملت بمساندة الأمن الوطني وعدة جهات ومتطوعين، للسيطرة على الحريق الذي نشب في بؤرتين بالوادي منذ الأمس، وبعد 8 ساعات من العمل المتواصل، تبين اشتعال النيران بأربع بؤر أخرى، وما زالت الطواقم المذكورة تعمل على اخمادها.

وذكر أن المناطق وعرة جدا وفي جبال مليئة بالأشجار الحرجية، وتوجد مساحات كبيرة من الأعشاب الجافة، التي ساعدت على امتداد الحريق، والتي طالت مئات الاشجار الحرجية ومئات الدنمات من الأعشاب الجافة.

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