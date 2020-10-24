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الجهاد الإسلامي: الإساءة للنبي "محمد" خط أحمر

24 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:04

الجهاد
الجهاد

غزة – الرأي:

قالت حركة الجهاد الإسلامي، "إن الرئيس الفرنسي الأرعن إيمانويل ماكرون مازال مستمر بالاستخفاف بمشاعر المسلمين من خلال إصراره على الاستهزاء بالدين الإسلامي والتهديد بمحاربة المسلمين، ومحاولة الانتقاص من مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى جانب السماح بتكرار نشر الرسوم المسيئة لرسولنا الكريم على نطاق واسع وفي ميادين وشوارع فرنسا العامة، ليكشف ماكرون عن مزيد من الحقد الدفين والعنصرية المتجذرة ضد الإسلام وأهله".

وأضافت الحركة في بيان لها، " إن ما يصدر عن رئيس فرنسا من تفوهات بذيئة وتصريحات عنصرية بحق الإسلام والمسلمين، يوجب على الأمة الإسلامية، وعلى علمائها خاصة، الوقوف وقفة عز لنصرة نبيهم والدفاع عن دينهم، ووضع حد لحقد وعنصرية ماكرون ومن يحذو حذوه.

وحثت العالم أجمع أن يفهم بأن الإساءة للإسلام ولنبينا محمد، خط أحمر، وأنه لا يمكن السكوت على هكذا تصرفات عنصرية حاقدة.

وأكدت الحركة، أن استمرار استهزاء الرئيس الفرنسي بالدين الإسلامي، سينقلب حتما على رأسه، ولن يكون إلا وصفة لمزيد من التطرف والعنصرية التي لا يمكن لأحد أن يتنبأ بنتائجها.

ودعت الحركة كل من يتغنى ويتباهى بحرية الرأي والتعبير، إلى تجريم تصرفات ماكرون ونبذها على الملأ، لأن الاستهزاء بالدين الإسلامي والاستخفاف بالمسلمين والانتقاص من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمت بأي صلة لحرية التعبير، بل هو وقاحة واضحة، وتمادٍ في تغذية الكراهية بين الشعوب.

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