مع بدء العام الدراسى .. علامات تدل على إصابة طفلك بكورونا

بعد دخول المدارس ازداد والخوف والقلق على الاطفال من التقاط عدوى كورونا بسبب التزاحم لذلك ينصح الامهات دائما بتشجيع أطفالهن على ارتداء الكمامة وغسل اليدين دائما والتباعد الاجتماعى، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن هناك بعض العلامات إذا ظهرت على طفلك تدل على إصابته بفيروس كورونا فلا بد من عزله فورا وهى:

1:أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا: يعاني حوالي 73٪ من الأطفال المصابين بـ COVID-19 من حمى أوسعال أو ضيق في التنفس، ويعتبرضيق التنفس أقل شيوعًا عند الأطفال في أحد التحليلات، كان 43٪ من البالغين و13٪ فقط من الأطفال يعانون من هذه الأعراض.

2:أعراض الجهاز التنفسي: قد يصاب الأطفال المصابون بأشكال خفيفة من المرض بسيلان الأنف أو السعال أو التهاب الحلق.

3:أعراض الجهاز الهضمي: يصاب بعض الأطفال بالقيء أو الإسهال أو الغثيان .

4:تغيرات في حاسة الشم: وجدت الدراسات أن معظم البالغين الذين يعانون COVID 19 يفقدون حاسة الشم، لم يقم الباحثون بتقييم هذه الأعراض لدى الشباب، ولكن قد يفقد الأطفال أيضًا حاسة التذوق أوالشم.

5:الألم: قد يصاب الأطفال المصابون بـ COVID-19 بألم في العضلات أو صداع .

6:التغيرات السلوكية: قد يكون الأطفال متقلبين المزاج، خاصة إذا كانوا أصغر من أن يعبروا عن مشاعرهم لفظيًا أو يحددوا أعراضهم قد يشعر بعض الأطفال بالقلق أيضًا.

فئات خطرة معرضة لمضاعفات خطيرة لكورونا



الأطفال الذين يعانون من حالات صحية أساسية مثل أمراض الرئة أوأمراض القلب أو ضعف الجهاز المناعي هم أكثر عرضة لمضاعفات COVID-19 الخطيرة.

حيث استخدمت دراسة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية cdc التي قيمت أعراض COVID-19 لدى الأطفال بيانات عن الاستشفاء والحالات الطبية الأساسية لـ 295 طفلاً في تلك المجموعة ، كان 77٪ من الأطفال في المستشفى يعانون من حالة طبية أخرى على الأقل، هذا يشير إلى أن الأمراض المصاحبة هي عامل خطر كبير لدخول المستشفى عند الأطفال.