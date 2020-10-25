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لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي

النيابة العامة تحقق في 139 قضية وتوقف 29 متهماً

25 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:54

النيابة العامة تحقق في 139 قضية وتوقف 29 متهماً
النيابة العامة تحقق في 139 قضية وتوقف 29 متهماً

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً فى139  قضية متنوعة على مستوي محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع .

ووفقاً لموجز 24 أكتوبر 2020، الصادر عن الوزارة، فقد حققت النيابة أمس السبت، في 67 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، وتسجيل 72 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ونوهت النيابة إلى أنه لم يسجل امس السبت، أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، كما لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأفادت النيابة العامة، أنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات ، الى جانب توقيف 29 متهماً على مختلف القضايا المذكورة .

وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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