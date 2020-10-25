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أخبار » عجائب وطرائف

اكتشاف مقبرة المشرف على "الخزانة الملكية" الفرعونية

25 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:06

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كشفت وزارة السياحية والآثار المصرية، السبت، عن مقبرة المشرف على الخزانة الملكية التي تعرف باسم "بادي است"، وبداخلها تماثيل حجرية، وذلك في منطقة آثار الغريفة في تونا الجبل بالمنيا.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رئيس البعثة مصطفي وزيري، في بيان إن المقبرة تتكون من بئر للدفن بعمق 10 أمتار، يؤدى إلى حجرة كبيرة بها نيشات محفورة في الصخر مغلقة بألواح حجرية منتظمة الشكل.

وأضاف وزيري أنه تم العثور داخل المقبرة على تمثالين من الحجر الجيرى، أحدهما على هيئة العجل أبيس، والآخر لسيدة، بالإضافة إلى أواني كانوبية.

ووصف وزيري الأواني التي تم العثور عليها بأنها "من أجمل الأواني"، موضحا أنها مصنوعة من الألبستر، وهي على هيئة أبناء حورس الأربعة ونقش عليها ألقاب وأسماء المتوفى.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أنه تم العثور أيضا على 400 تمثال أوشابتي من الفيانس الأزرق والأخضر تحمل اسم المتوفى، وستة دفنات لأفراد عائلته بها ما يقرب من ألف تمثال أوشابتى من الفيانس أيضا.

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