تعليم خان يونس ينفذ ندوات بعنوان "مكتباتنا توحدنا.. وفلسطين تجمعنا"

غزة-الرأي

نظم قسم التقنيات التربوية بمديرية التربية والتعليم خان يونس، ندوات الكترونية عبر تقنية تطبيق زووم، مع خبراء من جمهورية مصر العربية ضمن فعاليات أسبوع المكتبات المدرسية تحت شعار (مكتباتنا توحددنا ... و فلسطين تجمعنا)، بمشاركة أ. شادي أبو عزيز رئيس قسم التقنيات التربوية، وأ. حسين الحاج مشرف المكتبات المدرسية وحضر الندوات، وأ. عبد الخالق الفرا رئيس قسم المكتبات المدرسية بالوزارة، و عدد كبير من امناء المكتبات المدرسية.



حيث كانت الندوة الأولى بعنوان ( دور أخصائي المكتبات المدرسية في خدمة المستفيدين في العصر الرقمي) حيث تحدثت الدكتورة رشا رشوان خبيرة المكتبات المدرسية بجمهورية مصر العربية عن الدور الجديد لاخصائي المكتبات المدرسية نتيجة التطور التكنولوجي، و استعرضت مجموعة من النماذج لأدوار أخصائي المكتبات المدرسية والأمثلة والأنشطة التي تنفذ في جمهورية مصر العربية، والتي يمكن أن يستفيد منها أخصائي المكتبات المدرسية بغزة وتخلل الندوة مجموعة من الأسئلة والنقاشات حول الموضوع وتم الاتفاق على تنظيم لقاءات وندوات أخرى لتبادل الخبرات.



وكانت الندوة الثانية بعنوان ( التجربة المصرية في مجال المكتبات المدرسية) حيث تحدث د. رمضان الصفتي المكتبات المدرسية بالوزارة التعليم المصرية سابقا عن أهمية المكتبات المدرسية، واستعرض التجربة المصرية في مجال المكتبات المدرسية مع عرض لنماذج وأنشطة مكتبية، كما تناول منهاج التربية المكتبية المصرية.

وفي ختام دار نقاش حول الموضوعات وتم الرد على الأسئلة والاتفاق على تكرار اللقاءات لتبادل الخبرات والتجارب.

