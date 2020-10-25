جيش الاحتلال يبدأ مناورة تحاكي حربًا على عدة جبهات

القدس المحتلة - الرأي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بدء قواته مناورة ما أطلق عليها "السهم القاتل" التي تحاكي حربًا على عدة جبهات.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الهدف من هذه الخطوة رفع جهوزية وتحسين القدرات الهجومية للجيش، مشيرةً إلى أن قوات نظامية ومن الاحتياط وبمشاركة من سلاح الجو والبحر والبر وهيئات استخبارية وتكنولوجية ولوجستية تشارك في المناورة.

وأشارت إلى أن المناورة تتم ضمن قيود تفرضها أزمة كورونا، لافتةً إلى أن أفيف كوخافي رئيس الأركان قرر إجراء المناورة نظرًا لأهميتها خاصةً وأنه لم تجرِ أي مناورات منذ عام تقريبًا.