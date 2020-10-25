مدرسة صبحي ابو كرش "أ" تجتمع بالهيئة التدريسية قبيل اسئناف الدراسة

غزة-الرأي

اجتمعت مديرة مدرسة صبحي ابو كرش "أ" أ. رندة خليل حميد بالهيئة التدريسية وذلك وفق اجراءات الوقاية والسلامة لمناقشة عدة قضايا قبيل اسئناف دوام الطالبات يوم غدٍ الاثنين من المرحلة السابعة وحتى الحادية عشر .

بدورها ، رحبت حميدق بالطاقم التدريسي على جهودهم في انجاح الصفوف الافتراضيه والتواصل مع الطالبات لتحقيق الفائدة المرجوه في ظل الظروف الراهنة وانتشار فايروس كورونا .

كما قامت حميد بتوزيع المهام والمناوبة والجدول المدرسي الي جانب مناقشة برتوكول العودة الآمنة للمدارس ودليل الإجراءات وخطة لجنة الطوارئ لاستقبال الطالبات اثناء الدوام ،وتحديد مهام المرشد ومنسق الصحة ولجنة الطوارئ ودور المعلمين وكيفية التعامل مع الطالبات وضبط العملية التعليمية التعلمية.

وتمنت حميد للجميع السلامة ونجاح العام الدراسي .

