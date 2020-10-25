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بلدية خان يونس تجمع وترحل 3,401 طن نفايات و1,360 كوب ردميات

25 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:22

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غزة-الرأي

قامت طواقم صناع الجمال بدائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بجمع وترحيل (3,401) طنًا من النفايات تم جمعها من الشوارع والأحياء والأسواق ومراكز التسوق المختلفة، فيما تمكنت من نقل وترحيل (1,360) كوبًا من الردميات جُمعت عبر آليات البلدية المختلفة وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وذكر رئيس قسم صناع الجمال بالبلدية أ. محمـد الأغا، أن صناع الجمال يعملون ضمن خطة النظافة المعدة سابقًا والتي تستهدف الوصول إلى كافة الأحياء والتجمعات السكانية والأسواق ضمن ورديات عمل صباحية ومسائية أو حسب الحاجة الميدانية في ظل جائحة كورونا.

وأوضح الأغا أن عملية جمع النفايات وترحيلها تتم من خلال آليات البلدية المختلفة والمجلس المشترك وإحدى شركات المقاولات المحلية المتُعاقد معها، حيث تقوم الطواقم المختصة بجمعها ضمن خطة الجمع الأولى والمتبعة وترحيلها بشكل مستمر من خلال الآليات الضاغطة أو عبر  آليات المجلس المشترك في بعض الأحياء خارج مركز المدينة.

وأشار الأغا إلى أن طواقم النظافة تبذل جهوداً مستمرة للتخلص من النفايات المنزلية ومخلفات المحال التجارية والأسواق، بالإضافة إلى كنس الشوارع وتنظيفها من الأوراق المتطايرة، إلى جانب التركيز على تنظيف النفايات حول محيط الحاويات المنتشرة في أحياء وأطراف المدينة.

وبين أن الفريق الميداني الخاص بقسم النظافة قام بمتابعة كافة الشكاوى الواردة للقسم سواء من خلال تطبيق مدينتي خان يونس وعمل اللازم بشأنها وحلها ميدانياً، لافتًا إلى أن وحدة الآليات الثقيلة تمكنت من جمع ( 1,360) كوبًا من الردميات بواقع (153) نقلة استغرقت (233) ساعة تشغيل.

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