المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

القدس- الرأي:

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم لوجود خطأ في ترتيب الصفحات.

وأوضح المفتي في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الصفحة 507 تبعتها الصفحات 576-579، ثم عاد الترتيب إلى صفحة 508 وصفحة 539 تبعتها الصفحات 580-583، ثم عاد الترتيب الى صفحة 540 وصفحة 575 تبعتها الصفحات 58-619، ما يعني وجود خلل واضح في تسلسل صفحات هذه النسخة.

وأشار إلى أن هذه النسخة ينسب صدورها إلى مطبعة ابن الهيثم، بتصريح رقم (85) الصادر في 10/7 /2007 م، بإذن من إدارة المصاحف في الأمانة العامة، لمجمع البحوث الإسلامية، في جمهورية مصر العربية.

وأهاب المفتي بالمكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه الطبعة بضرورة تسليمها إلى دار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوها إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات، حيث من الملاحظ زيادة الأخطاء في طباعة