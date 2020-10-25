التعليم: إنطلاق المرحلة الثانية من العودة للمدارس غدًا

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة عن انطلاق المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس للصفوف من (السابع حتى الحادي عشر) اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين وسط جهوزية عالية وفقًا لإجراءات السلامة والوقاية من فيروس "كورونا"

وقال مدير عام الاشراف التربوي بالوزارة محمود مطر خلال برنامج لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي - وزارة الاعلام، أسبوعيا، في مقره بمدينة غزة، إن المرحلة الثانية ستكون بنفس الإجراءات التي تم اتخاذها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف مطر، أن العودة للمدارس في جميع المراحل بالدوام الجزئي فقط (3 أيام أسبوعياً) وبنصف عدد الطلاب في كل شعبة بحيث لا يتجاوز عدد الطلبة في الشعبة الواحدة 25 طالباً.

وذكر أن الوزارة انتهت من إعداد البروتوكول الصحي، ودليل إجراءات العودة الآمنة للمدارس والذي يتضمن كافة الأدوار المطلوبة من المدرسة للحفاظ على سلامة الطلبة؛ بدءاً باستقبال الطلبة، ومروراً بفعاليات الدوام المدرسي، ودخول الغرف الصفية والاستراحات، وانتهاءً بالمغادرة.

وأشار مطر إلى أن قرار الانتقال من مرحلة لأخرى يتم بعد رفع وزارة التربية والتعليم توصياتها والتقارير الخاصة بتقييم المرحلة السابقة ومستوى جهوزيتها للمرحلة اللاحقة.

وأكد أن الوزارة انتهت من إعداد خطة العودة الآمنة للمدارس والتي تتضمن ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى عودة طلبة الثانوية العامة، وتشمل المرحلة الثانية عودة طلبة الصفوف (7 – 11)، وتشمل الثالثة عودة طلبة الصفوف (1 – 6)، لافتا إلى أن الخطة تقوم على مجموعة من المرتكزات أهمها سهولة إجراءات الانتقال من مرحلة لأخرى أو الدمج بين المراحل أو تجزئتها وفقاً للمعطيات والمستجدات الطارئة.

وأوضح مطر أن إغلاق المدارس يُشكل خطراً غير مسبوق على تعليم الأطفال وحمايتهم وعافيتهم، ولا يقتصر الأثر السلبي لإغلاق المدارس على تدني مستويات تحصيل الطلبة، بل يتعدى ذلك إلى الأضرار النفسية والسلوكية والصحية والاجتماعية نتيجة غياب دور المدرسة كمؤسسة تربوية.

وبين أن إجراءات استئناف الدراسة لا تشمل المدارس الواقعة في المناطق المغلقة (الحمراء)، بل ويمكن إغلاق مدارس أخرى لفترات مختلفة في ضوء توصيات جهات الاختصاص.

وفي سياق متصل، أشار مطر إلى وجود نظام ربط الكتروني للبيانات الخاصة بالطلبة والعاملين في وزارة التربية والتعليم مع بيانات وزارة الصحة الخاصة بالمصابين والمخالطين بما يسهل سرعة التعرف على الحالات المصابة والمخالطة وتحييدها، كما ستجري الوزارة تقييماً أسبوعياً لمدى التزام مدارس المرحلة الثانية والطلبة بالإجراءات والبروتوكول الصحي، وفي ضوء نتائج التقييم سيتم الإعلان عن الانتقال للمرحلة الثالثة أو التمديد للمرحلة الثانية لأسبوع إضافي بعد موافقة الجهات المختصة بإدارة أزمة وباء كورونا.

وأوضح أن الوزارة قامت بدعم التعليم الوجاهي من خلال توفير عدة مسارات للتعليم عن بُعد أهمها: الصفوف الافتراضية، وبطاقات التعلم الذاتي، والدروس التعليمية المصورة. كما قامت بتهيئة بيئة روافد التعليمية ورفدها بالمحتوى الرقمي، تزامنا مع إطلاق البث المسموع والمرئي للإذاعة التعليمية عبر الأثير وصفحتها على الفيسبوك، مع التركيز على استكمال تدريب المعلمين وإلحاق أكبر عدد ممكن من الطلبة بالصفوف الافتراضية.

وأفاد مطر بأن الوزارة ستستكمل قريبا قريباً تصوير دروس تعليمية عالية الجودة في المباحث الأساسية لطلبة الصفوف من الأول حتى السادس الأساسي، مبينا أن موافقة حكومية على إطلاق بث مرئي خاص بوزارة التربية والتعليم العالي في غزة، وستسعى الوزارة إلى إطلاق البث في أقرب فرصة ممكنة، حيث تم الانتهاء من توزيع الكتب المدرسية في كافة المراحل والصفوف في اعقاب إعداد خطط لتوزيع المحتوى الدراسي بما ينسجم مع عدد الحصص المتاحة لكل مبحث، وتم تعميم تلك الخطط على المدارس والمعلمين.

وشكر الطلبة وأولياء الأمور على اظهارهم قدر كبير من الالتزام خلال المرحلة الأولى من العودة للمدارس والذي عزز فرص الانتقال للمرحلة الثانية، داعيا إياهم إلى ديمومة الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية حفاظاً على أبنائنا وبناتنا.

وثمّن مطر كافة الجهات الشريكة التي ساهمت في دعم الوزارة ومساندتها ولا زالت، لا سيما لجنة المتابعة الحكومية، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووكالة الغوث، ولجنة الطوارئ المركزية، ولجان الطوارئ في المحافظات، والمكتب الإعلامي الحكومي، وكافة الجهات الداعمة والمانحة.