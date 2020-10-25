الأمم المتحدة: المستوطنون أحرقوا 1000 شجرة زيتون بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة “أوتشا” إن المستوطنين أحرقوا 1000 شجرة زيتون، أو لحقت بها الأضرار، وتمت سرقة كميات كبيرة من المحصول في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح المكتب، في تقرير “حماية المدنيين” الذي يُغطي الفترة ما بين 6-19 تشرين الأول/أكتوبر 2020، أن هؤلاء المستوطنين نفذوا 19 اعتداءً على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون بالضفة، والذي استُهل في 7 أكتوبر، ما أدى لإصابة 23 مزارعًا بجروح متفاوتة.

وأضاف التقرير أن مستوطنين ألقوا الحجارة على الفلسطينيين الذين كانوا يقطفون ثمار الزيتون على مشارف قرية برقة بمدينة رام الله، واعتدوا جسديًا عليهم في ثلاث مناسبات أسفرت عن وقوع اشتباكات، وتدخلت قوات الاحتلال، مما أدى إلى إصابة 14 فلسطينيًا بجروح وإحراق 30 شجرة زيتون بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع، فيما سجلت بقية الإصابات في المناطق الزراعية القريبة من بلدة حوارة جنوب نابلس وقريتي نعلين وبيتلو برام الله، وبجوار مستوطنة “ميفو دوتان” الإسرائيلية في جنين، أُضرمت النار في نحو 450 شجرة زيتون.

وأوضح التقرير أنه بعد فترة وجيزة من تعرُّض مزارعين فلسطينيين من قرية (يعبد) لهجوم شنّه المستوطنون عليهم وبعدما تم طردهم من قبل الجنود الإسرائيليون من أراضيهم.

كما أُحرقت بضع مئات من أشجار الزيتون التي تعود لفلسطينيين من قرية صفا (رام الله)، في المنطقة المغلقة خلف الجدار، ولحقت الأضرار بها.

وفي 10 مواقع أخرى مجاورة للمستوطنات، وجد المزارعون أن أشجار الزيتون التي تعود لهم إما أُتلفت أو قُطفت ثمارها وأن محصولها سُرق، بعدما تمكنوا من الوصول إليها.

ووقع العديد من هذه الحوادث في المناطق المقيد الوصول إليها، والتي تسمح السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين بدخولها على مدى يومين إلى أربعة أيام خلال موسم قطف الزيتون بأكمله.

كما تم تسجيل 4 هجمات أخرى شنها أشخاص يشتله بأنهم مستوطنون في محافظة بيت لحم ، حيث أصيب طفل فلسطيني يبلغ عامًا واحدًا من عمره عندما أصابت الحجارة السيارة التي كان يسافر على متنها.

وفي قرية الخضر ببيت لحم، أُضرمت النار في 40 خلية نحل ما أدى إلى احتراقها.

وفي منطقة فصايل في شمال غور الأردن، اعتدت مجموعة من المستوطنين جسديًا على رعاة فلسطينيين وقتلت واحدًا من خرافهم.

وفي قرية جالود (نابلس)، تم قطع أعمدة الكهرباء وكابلاتها التي تمد الحيازات الزراعية بالكهرباء وإعطابها.