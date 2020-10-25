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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

أوقفت 101 من أصحابها ومواطنين آخرين

"مباحث كورونا" تُغلق 55 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات السلامة

25 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:12

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أغلقت دائرة مباحث كورونا بالمباحث العامة في الشرطة، 55 محلاً ومنشأة تجارية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت المباحث في تقريرها اليومي، أنها أوقفت 58 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

وأشارت إلى أنها أوقفت 43 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 24 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

ولفتت إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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