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أوقاف رفح تُعقم مساجدها بالتعقيم الضبابي الكحولي

25 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:17

أوقاف رفح تُعقم مساجدها بالتعقيم الضبابي الكحولي
أوقاف رفح تُعقم مساجدها بالتعقيم الضبابي الكحولي

رفح- الرأي

نفذت مديرية أوقاف رفح حملة لتعقيم المساجد المركزية في المحافظة عبر جهاز ضبابي،  بالتعاون والتنسيق المشترك مع مؤسسة شعاع للعلوم والتقنيات.


وأوضح مدير أوقاف رفح أ. عدنان حسان،  أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المبذولة للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات المطلوبة أثناء الصلاة وبعدها, منوهًا الى أن إدارته تقوم بحملات تعقيم مستمرة لمساجد رفح منذ بداية الجائحة.


وأشار حسان الى أن هذا الجهاز يعمل بتقنية النانو (السحاب الضبابي الكحولي)، وهي طريقة حديثة وآمنة وفاعلة في القضاء على الفيروسات والبكتيريا في الهواء وعلى الأسطح والأجسام المختلفة, مقدمًا شكره وتقديره لمؤسسة شعاع للعلوم على تعاونها ومشاركتها في حملة التعقيم.
 

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