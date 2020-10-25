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مدرسة العز بن عبد السلام بتعليم الوسطى تنفذ درساً نموذجياً في اللغة العربية

25 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:42

مدرسة العز بن عبد السلام بتعليم الوسطى تنفذ درساً نموذجياً في اللغة العربية
مدرسة العز بن عبد السلام بتعليم الوسطى تنفذ درساً نموذجياً في اللغة العربية

الوسطى- الرأي

 نفذ معلم اللغة العربية بمدرسة العز بن عبد السلام الثانوية للبنين نضال أبو ركبة درساً نموذجياً في مبحث اللغة العربية للصف الثاني عشر علمي بعنوان " الممنوع من الصرف "، وذلك وفق البروتوكول الصحي المتبع في تنفيذ الفعاليات، بحضور مدير المدرسة حسام صلاح، و معلمي مبحث اللغة العربية في المدرسة.

 

 المعلم أبو ركبة بدأ الحصة بالأسئلة التحفيزية والمناقشة الفاعلة مع الطلاب، حيث كانت انطلاقة للدرس النموذجي، موظفاً خلال الدرس العديد من استراتيجيات التعلم النشط مثل استراتيجية العصف الذهني، و استراتيجية الحوار والمناقشة، واستراتيجية حل المشكلات.

 

 معلم اللغة العربية استخدم وسائل التكنولوجيا لتنفيذ الدرس كـ استخدام السبورة الذكية وجهاز العرض التفاعلي والتي أضفت على الحصة تفاعلاً مميزاً من قبل الطلاب.

 

 مدير المدرسة حسام صلاح و في كلمته التحفيزية ثمن الجهود التي بذلها المعلم أبو ركبة في إيصال الهدف للطلاب، مطالباً معلمي اللغة العربية ومعلمي المدرسة بإعداد المزيد من الدروس النموذجية كالتي نفذها المعلم نضال.

 

يذكر أن تنفيذ الدرس تم وفق البروتوكول الصحي المتبع (من التباعد الجسدي والالتزام بالكمامة والعدد المسموح به(.

مدرسة العز بن عبد السلام بتعليم الوسطى تنفذ درساً نموذجياً في اللغة العربية 66 11 (2)
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