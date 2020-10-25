تعليم الشمال يناقش مع المشرفين التربويين المرحلة الثانية للعودة للمدارس

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، اجتماعاً للمشرفين التربويين، وذلك في ضوء الاستعدادات التي تجريها المديرية للمرحلة الثانية من العودة الآمنة إلى المدارس، التي تتضمن الصفوف من (7-11)، والمرتقبة يوم غد الإثني.

وترأس مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله الاجتماع بحضور، مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. مطر الغفري.

ورحب أ. حرز الله بالحضور كافة، مثمنا جهودهم في خدمة العملية التعليمية والنهوض بها.

وقدّم مدير التعليم شرحاً تفصيلياً حول استعدادات المديرية الفنية والإدارية واللوجستية؛ لانطلاق المرحلة الثانية من التعليم الوجاهي للصفوف من السابع حتى الحادي عشر، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية في ظل جائحة "كورونا".

كما تطرق أ. حرز الله إلى الخطة التي وضعها قسم الإشراف التربوي لمتابعة سير العملية التعليمية من خلال تنظيم زيارات ميدانية للمدارس للوقوف على إجراءات السلامة والوقاية المتبعة فيها.

وأكد على أهمية توعية الطلبة بضرورة الالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة مثل ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، واستخدام المعقمات، مشدداً على أن المرحلة الآن تتطلب مزيدا من الوعي بكيفية التعامل مع الجائحة للخروج منها بأقل الخسائر.

كما أشار إلى ضرورة متابعة الصفوف الافتراضية وحث المعلمين إلى التعاطي بمزيد من الإيجابية والتفاعلية مع تلك الصفوف، كونها باتت جزءاً لا يتجزأ من منظومة العملية التعليمية، وفق خطة ورؤية وزارة التربية والتعليم.

