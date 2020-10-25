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5 وفيات و342 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية

25 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:05

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل 5 وفيات و342 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية المحتلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية (مواطن 65 عاماً من يعبد ومواطنة 42 عاماً من جنين، مواطن 64 عاماً من طولكرم، مواطنة 68 عاماً من الخليل، مواطن 77 عاماً من بني نعيم).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (48)، محافظة نابلس (104)، محافظة بيت لحم (38)، محافظة قلقيلية (23)، محافظة رام الله والبيرة (39)، جنين (19)، أريحا والأغوار (7)، سلفيت (20)، طولكرم (29)، طوباس (5)، ضواحي القدس (10).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 247 حالات في الضفة الغربية (48 الخليل، 15 جنين، 9 سلفيت، 23 طولكرم، 125 رام الله والبيرة، 27 طوباس).

وأشارت الكيلة، إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1 %، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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