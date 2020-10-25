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ضمن المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس

التعليم تنهي تجهيزاتها لاستقبال طلبة الصفوف (7-11)

25 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:14

غزة- الرأي

أنهت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة تجهيز مدارسها لاستقبال طلبة الصفوف من السابع وحتى الحادي عشر غدًا الاثنين ضمن المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس.

وكانت الوزارة قد قررت العودة للدراسة وافتتاح المدارس في محافظات قطاع غزة  بشكل تدريجي بعد توقف العملية التعليمية بشكل طاريء في أغسطس الماضي بسبب فايروس كورونا.

وتستند تجهيزات الوزارة على بروتوكول صحي ودليل إجرائي للعودة الآمنة للدراسة وتشمل الوزارة تنظيف وتطهير الغرف الصفية والمقاعد والأبواب والنوافذ والساحات والممرات والمباني المدرسية بشكل عام ، ووضع إرشادات صحية واشارات للتباعد، وكيفية استقبال الطلبة ودخولهم للفصول، بالإضافة إلى تجهيز خطة تعليمية في المنهاج والتدريس.

وتتابع الوزارة عبر لجانها المتنوعة من الوزارة والمديريات والمدارس جميع الإجراءات أولاً بأول من أجل ضمان عودة آمنة للدراسة وخلق بيئة مدرسة آمنة وصحية.

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