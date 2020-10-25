الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على مصانع غذائية بمحافظة رفح

غزة-الرأي

نظم قسم الصناعات الغذائية بالإدارة العامة للصناعة ومكتب حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بمحافظة رفح، جولة مشتركة على عدد من المصانع الغذائية في المحافظة.

وأوضحت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن الجولة تهدف لمتابعة التراخيص لهذه المنشآت، ومدى التزامها بشروط الأمن والسلامة.

وذكرت، أن الطواقم نظمت خمس زيارات لمصانع ومخابز للتأكد من وجود بطاقة بيان ومواد خام للمنتجات لديهم.

وأكدت الوزارة حرصها على متابعة عمل المصانع والمنشآت في ظل الجائحة، وإعطاء التعليمات المستمرة لهم لاستمرار عملهم.

