تعليم شرق غزة تفتح برنامج الدراسات المسائية

غزة-الرأي

افتتح أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم اليوم مركزي الدراسات المسائية للثانوية العامة، بحضور أ. كمال درويش رئيس شعبة التعليم العام، وأ. علا مطر من قسم التعليم العام بالمديرية، وأ. ناصر أبو كميل مدير مركز شهداء الزيتون للطلاب، وأ. سوسن فروانة مديرة مركز هاشم عطا الشوا للطالبات، ومعلمي المباحث للبرنامج في المركزين.

بدوره، أشاد أ. نور الدين بجهود قسم التعليم العام، وجاهزية المركزين لاستقبال طلبة الثانوية العامة المسجلين ببرنامج الدراسات المسائية، مؤكداً على الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية الصحية، وتعليمات البروتوكول الصحي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة.

من ناحيته ،أوضح أ. درويش أهمية البرنامج، وما يقدمه من فائدة للطلبة الذين انقطع بهم مسار التعليم، مؤكداً على الالتزام بالمواعيد وبذل الجهود لإنجاح العملية التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، قد أعلنت البدء بتدريس طلبة الدراسات المسائية اعتباراً من اليوم، وفق الالتزام بإجراءات السلامة الصحية في ظل جائحة كورونا.

