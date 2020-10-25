الصحة تتسلم مساعدات طبية ماليزيه لتعزيز جهود مواجهة جائحة كوفيد 19

غزة-الرأي

تسلمت وزارة الصحة مساعدات طبية عبارة عن 10 أجهزة تنفس صناعي , وألبسة واقية للطواقم الصحية , مقدمة من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا وتجمع المؤسسات الماليزية لتعزيز جهود مواجهة جائحة كوفيد 19 .

بدوره ،ثمن مدير عام التعاون الدولي بوزارة الصحة د. عبد اللطيف الحاج الدور المقدر لماليزيا حكومة وشعبا ومؤسسات في دعم مختلف القطاعات في فلسطين وغزة على وجه الخصوص , وان هذه المساعدات الجديدة ستساهم وبشكل جيد في تمكين الكوادر الصحية في تقديم الرعاية الصحية خلال جائحة كوفيد 19 .

من ناحيته، أوضح مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا السيد محمد نادر النوري قمر الزمان , أن هذه المساعدات جاءت تتويجا لجهود قامت بها المؤسسة بالشراكة مع تجمع المؤسسات الماليزية والشعب الماليزي للوقوف الى جانب الأشقاء في فلسطين وتقديم المساعدة لهم في ظل هذه الجائحة ودليل محبة واخوة بين الشعبين , مشيرا الى ما قدمته المؤسسة للجهات الحكومية في غزة للمساعدة في تقديم الخدمات المختلفة خلال أزمة جائحة كوفي 19 .