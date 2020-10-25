قوات الاحتلال تقمع الأسرى الأشبال في سجن "عوفر"

فلسطين المحتلة - الرأي

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اليوم الأحد، قسم 13 في سجن "عوفر"، وهو قسم الأسرى الأشبال وعددهم 45 شبلا، ونقلتهم بالإضافة إلى ممثليهم إلى قسم 18، بعد تقييدهم، قبل أن تشرع بعمليات تفتيش واسعة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن عملية الاقتحام نُفذت من قبل ثلاث وحدات، هي: "درور، واليّماز، والمتساداة" التي تعتبر من أعنف الوحدات وأكثرها همجية ووحشية.

يُشار إلى أن عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال يبلغ نحو 155 طفلاً موزعين على سجون: "عوفر، والدامون، ومجدو"، فيما يبلغ عدد الأسرى الكلي في سجن "عوفر" قرابة 850 أسيرا.